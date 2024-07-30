В Венесуэле протестующие снесли памятник экс-президенту Уго Чавесу
Беспорядки в Венесуэле. Обложка © ТАСС / AP / Fernando Vergara
В венесуэльском штате Ла-Гуайра протестующие снесли и сожгли памятник бывшему президенту Уго Чавесу. Это попало на видео. Статуя находилась на центральной площади.
В Венесуэле протестующие снесли памятник экс-президенту Уго Чавесу. Обложка © X / Efecto Cocuyo
В городе также выстраивают баррикады, на улицах разгораются беспорядки. К слову, вновь избранный президент Николас Мадуро является идейным последователем революционера Чавеса.
Напомним, крупные антиправительственные беспорядки начались в Венесуэле после оглашения результатов президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. Он набрал 51,2% голосов. Оппозиция не признала их. На улицах наблюдаются столкновения с полицией, митингующие используют боевое оружие. Пострадало 23 военных. На этом фоне некоторые страны Латинской Америки не признали результаты выборов и даже собрались "защитить" волю венесуэльцев.