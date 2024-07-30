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30 июля, 06:00

В Венесуэле протестующие снесли памятник экс-президенту Уго Чавесу

Беспорядки в Венесуэле. Обложка © ТАСС / AP / Fernando Vergara

Беспорядки в Венесуэле. Обложка © ТАСС / AP / Fernando Vergara

В венесуэльском штате Ла-Гуайра протестующие снесли и сожгли памятник бывшему президенту Уго Чавесу. Это попало на видео. Статуя находилась на центральной площади.

В Венесуэле протестующие снесли памятник экс-президенту Уго Чавесу. Обложка © X / Efecto Cocuyo

В городе также выстраивают баррикады, на улицах разгораются беспорядки. К слову, вновь избранный президент Николас Мадуро является идейным последователем революционера Чавеса.

Член наблюдательной группы на выборах в Венесуэле рассказал о ситуации в Каракасе
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Напомним, крупные антиправительственные беспорядки начались в Венесуэле после оглашения результатов президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. Он набрал 51,2% голосов. Оппозиция не признала их. На улицах наблюдаются столкновения с полицией, митингующие используют боевое оружие. Пострадало 23 военных. На этом фоне некоторые страны Латинской Америки не признали результаты выборов и даже собрались "защитить" волю венесуэльцев.

Матвей Константинов
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