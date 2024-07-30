В Венесуэле задержали 15 участников протестов за вандализм и поджоги

Полицейские Венесуэлы задержали минимум 15 участников массовых беспорядков за блокирование улиц, вандализм и попытки расшатывания ситуации в стране. Об этом сообщил генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб.

Генпрокурор уточнил, что девять участников беспорядков совершили акты вандализма и подожгли штаб-квартиру правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, там находились люди. У остальных задержанных правоохранители изъяли бутылки с зажигательной смесью и холодное оружие.

"Крайне правые оправдывают этих наёмных головорезов и вносят преступников в так называемые списки "политически преследуемых", — подчеркнул Сааб в соцсети X.

Российское посольство в Венесуэле посоветовало гражданам РФ соблюдать меры безопасности, воздержаться от посещения неблагополучных районов, по возможности не выходить на улицы и избегать мест скопления людей. В дипломатическом представительстве добавили, что информации о пострадавших среди граждан РФ не поступало.