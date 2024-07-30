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30 июля, 08:02

В Венесуэле задержали 15 участников протестов за вандализм и поджоги

Участники протестов в Венесуэле. Обложка © ТАСС / AP / Fernando Vergara

Участники протестов в Венесуэле. Обложка © ТАСС / AP / Fernando Vergara

Полицейские Венесуэлы задержали минимум 15 участников массовых беспорядков за блокирование улиц, вандализм и попытки расшатывания ситуации в стране. Об этом сообщил генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб.

Стрельба и смог на улицах Каракаса. Видео © X / Musa Kayrak / Alerta Mundial / I'LL BE BACK!!! / Titi González / Alerta Mundial

Генпрокурор уточнил, что девять участников беспорядков совершили акты вандализма и подожгли штаб-квартиру правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, там находились люди. У остальных задержанных правоохранители изъяли бутылки с зажигательной смесью и холодное оружие.

"Крайне правые оправдывают этих наёмных головорезов и вносят преступников в так называемые списки "политически преследуемых", — подчеркнул Сааб в соцсети X.

Российское посольство в Венесуэле посоветовало гражданам РФ соблюдать меры безопасности, воздержаться от посещения неблагополучных районов, по возможности не выходить на улицы и избегать мест скопления людей. В дипломатическом представительстве добавили, что информации о пострадавших среди граждан РФ не поступало.

"В связи с обострившейся внутренней ситуацией в Венесуэле сообщаем, что все сотрудники росзагранучреждения находятся в безопасности", — пояснили в посольстве.

В Венесуэле протестующие снесли памятник экс-президенту Уго Чавесу
В Венесуэле протестующие снесли памятник экс-президенту Уго Чавесу

Напомним, что крупные антиправительственные беспорядки начались в Венесуэле после оглашения результатов выборов президента республики, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. Политик набрал 51,2% голосов, но оппозиция итоги голосования не признала. На улицах сейчас наблюдаются столкновения с полицией, митингующие используют боевое оружие. Пострадало 23 военных.

Дарья Нарыкова
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