В США признали оппонента Мадуро победителем выборов президента в Венесуэле

США считают, что победу на президентских выборах в Венесуэле одержал оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен, призвав к "мирному переходу власти". Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.

По его словам, Штаты уверены, что в процессе обработки бюллетеней и объявления результатов на выборах президента в Венесуэле были допущены "серьёзные ошибки", а конечный итог не является следствием народного волеизлияния.