В США признали оппонента Мадуро победителем выборов президента в Венесуэле
Протесты в Венесуэле. Фото © ТАСС / Henry Chirinos
США считают, что победу на президентских выборах в Венесуэле одержал оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен, призвав к "мирному переходу власти". Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.
По его словам, Штаты уверены, что в процессе обработки бюллетеней и объявления результатов на выборах президента в Венесуэле были допущены "серьёзные ошибки", а конечный итог не является следствием народного волеизлияния.
Блинкен добавил, что Национальный избирательный совет (CNE) бездоказательно признал победу действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Контрольная информация по итогам проверки всех бюллетеней до сих пор не приведена, что, согласно позиции наблюдательной комиссии центра Картера, делает результаты выборов лишёнными "какого-либо доверия".
Напомним, что победа действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах главы государства вызвала в стране волну антиправительственных беспорядков. Демонстранты продолжают бороться с силовиками, пуская в ход все знакомые им методы, в том числе огнестрельное оружие. На фоне кризиса в Венесуэле некоторые латиноамериканские страны заявили о непризнании итогов голосования. А лидер Аргентины Хавьер Милей и вовсе призвал военных встать на сторону протестующих. В США тоже не планируют ослаблять хватку, готовя против Венесуэлы новый набор санкций.