Число задержанных на беспорядках в Венесуэле превысило тысячу человек
Генпрокурор Венесуэлы: Число задержанных на беспорядках превысило тысячу человек
Венесуэльские стражи правопорядка задержали уже больше тысячи человек во время протестов в стране. Генеральный прокурор республики Тарек Вильям Сааб заявил во время пресс-конференции, что все они участвовали в беспорядках и были замешаны в актах насилия.
"К настоящему моменту у нас 1062 задержанных", — заявил высокопоставленный чиновник.
Генпрокурор показал присутствующим свидетельства поджогов и другие доказательства правонарушений протестующих. Кроме того, Сааб отметил рост числа пострадавших среди военнослужащих и правоохранителей. По его словам, их число возросло до 77. Также одного человека убили.
Напомним, в Венесуэле разразились крупные антиправительственные беспорядки после переизбрания Николаса Мадуро на пост президента. На фоне кризиса в Боливарианской Республике некоторые латиноамериканские страны заявили о непризнании итогов голосования. В Кремле призвали оппозицию этого государства признать поражение на выборах, а президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в спонсировании беспорядков США и лично одного из самых богатых людей мира Илона Маска.
ТАСС / AP