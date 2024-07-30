Кремль призвал оппозицию Венесуэлы признать поражение на выборах
Песков: Оппозиция Венесуэлы должна смириться с результатами прошедших выборов
Оппозиция Венесуэлы должна смириться с результатами прошедших президентских выборов и поздравить с победой действующего лидера латиноамериканской республики Николаса Мадуро. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видим, что оппозиция не хочет смириться со своим поражением, хотя мы считаем, что оппозиция должна это сделать и поздравить победителя этих выборов", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
По словам Пескова, важно, чтобы попытки раскачать ситуацию в Венесуэле не подогревались третьими странами. Пресс-секретарь российского президента также подчеркнул, что Каракас должен быть свободен от вмешательства извне.
Напомним, в Венесуэле разразились крупные антиправительственные беспорядки, вызванные переизбранием Николаса Мадуро на пост президента. Политик набрал 51,2% голосов, с чем не согласилась оппозиция. Демонстранты ведут бои с силовиками, используя в том числе огнестрельное оружие. Уже пострадало 23 военных. Задержаны 15 протестующих. На фоне кризиса в Венесуэле некоторые латиноамериканские страны заявили о непризнании итогов голосования. Например, лидер Аргнетины Хавьер Милей призвал армию перейти на сторону несогласных. А в США и вовсе заявили, что раздумывают над введением против Каракаса новых санкций.
ТАСС / Fernando Vergara