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30 июля, 10:28

Кремль призвал оппозицию Венесуэлы признать поражение на выборах

Песков: Оппозиция Венесуэлы должна смириться с результатами прошедших выборов

Оппозиция Венесуэлы должна смириться с результатами прошедших президентских выборов и поздравить с победой действующего лидера латиноамериканской республики Николаса Мадуро. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видим, что оппозиция не хочет смириться со своим поражением, хотя мы считаем, что оппозиция должна это сделать и поздравить победителя этих выборов", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

По словам Пескова, важно, чтобы попытки раскачать ситуацию в Венесуэле не подогревались третьими странами. Пресс-секретарь российского президента также подчеркнул, что Каракас должен быть свободен от вмешательства извне.

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Напомним, в Венесуэле разразились крупные антиправительственные беспорядки, вызванные переизбранием Николаса Мадуро на пост президента. Политик набрал 51,2% голосов, с чем не согласилась оппозиция. Демонстранты ведут бои с силовиками, используя в том числе огнестрельное оружие. Уже пострадало 23 военных. Задержаны 15 протестующих. На фоне кризиса в Венесуэле некоторые латиноамериканские страны заявили о непризнании итогов голосования. Например, лидер Аргнетины Хавьер Милей призвал армию перейти на сторону несогласных. А в США и вовсе заявили, что раздумывают над введением против Каракаса новых санкций.

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ТАСС / Fernando Vergara

Александр Юнашев
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