Кремль призвал оппозицию Венесуэлы признать поражение на выборах

Оппозиция Венесуэлы должна смириться с результатами прошедших президентских выборов и поздравить с победой действующего лидера латиноамериканской республики Николаса Мадуро. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видим, что оппозиция не хочет смириться со своим поражением, хотя мы считаем, что оппозиция должна это сделать и поздравить победителя этих выборов", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.