"По методичке": В Венесуэле создалась ситуация для цветной революции, заявил политолог

В Венесуэле сформировалась классическая ситуация для начала цветной революции, и за волнениями в республике могут стоять отнюдь не США. Об этом Life.ru заявил политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе. По его словам, происходящее в стране соответствует старой методичке американского автора Джина Шарпа, известного книгами о методах свержения "авторитарных" режимов.

"Есть оппозиционный кандидат, который, по мнению властей, проиграл выборы, по мнению оппозиции — выиграл. Есть потенциал для уличного протеста. Дальнейшее, что называется, не загадка: либо уличный протест снесёт действующую власть (потому что "полиция с народом") либо власть окажется достаточно твёрдой, чтобы не уходить, и протесты погасить. Первый вариант мы видели многократно, в том числе в Киеве, второй тоже, в том числе в Минске", — пояснил эксперт.

Что касается организаторов протестов, то, считает собеседник, хочется указать на США с их старым венесуэльским "проектом Гуайдо", однако там после покушения на кандидата в президента Дональда Трампа сложилась своя революционная ситуация.

Также можно указать на Аргентину, чей президент Хавьер Милей уже сделал ряд острых заявлений о переизбрании Николаса Мадуро, или Чили, но эти страны вряд ли способны повлиять на происходящее у соседей. Гамбашидзе считает, что стоит обратить внимание на венесуэльскую эмиграцию, бежавшую от режима бывшего главы государства Уго Чавеса.