"По методичке": В Венесуэле создалась ситуация для цветной революции, заявил политолог
Политолог Гамбашидзе: Волнения в Венесуэле могла организовать местная эмиграция
Участники беспорядков в Венесуэле. Обложка © ТАСС / AP / Fernando Vergara
В Венесуэле сформировалась классическая ситуация для начала цветной революции, и за волнениями в республике могут стоять отнюдь не США. Об этом Life.ru заявил политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе. По его словам, происходящее в стране соответствует старой методичке американского автора Джина Шарпа, известного книгами о методах свержения "авторитарных" режимов.
"Есть оппозиционный кандидат, который, по мнению властей, проиграл выборы, по мнению оппозиции — выиграл. Есть потенциал для уличного протеста. Дальнейшее, что называется, не загадка: либо уличный протест снесёт действующую власть (потому что "полиция с народом") либо власть окажется достаточно твёрдой, чтобы не уходить, и протесты погасить. Первый вариант мы видели многократно, в том числе в Киеве, второй тоже, в том числе в Минске", — пояснил эксперт.
Что касается организаторов протестов, то, считает собеседник, хочется указать на США с их старым венесуэльским "проектом Гуайдо", однако там после покушения на кандидата в президента Дональда Трампа сложилась своя революционная ситуация.
Также можно указать на Аргентину, чей президент Хавьер Милей уже сделал ряд острых заявлений о переизбрании Николаса Мадуро, или Чили, но эти страны вряд ли способны повлиять на происходящее у соседей. Гамбашидзе считает, что стоит обратить внимание на венесуэльскую эмиграцию, бежавшую от режима бывшего главы государства Уго Чавеса.
"Если это так, то прогноз для них неутешителен: с такими противниками Мадуро точно справится, как уже справлялся раньше", — заключил политолог.
Напомним, в Венесуэле разразились крупные антиправительственные беспорядки, вызванные переизбранием Николаса Мадуро на пост президента. Политик набрал 51,2% голосов, с чем не согласилась оппозиция. Демонстранты ведут бои с полицией, используя в том числе огнестрельное оружие. Уже пострадало 23 военных. Силовики задержали 15 протестующих. На фоне кризиса в латиноамериканской республике некоторые её соседи заявили о непризнании итогов голосования, в том числе Аргентина. Например, Хавьер Милей призвал армию перейти на сторону несогласных. А в США и вовсе заявили, что раздумывают над введением против Каракаса новых санкций.