Маск согласился подраться с Мадуро и предположил, что тот испугается
Илон Маск согласился выйти на бой с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
Николас Мадуро и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL / Frederic Legrand - COMEO
Американский предприниматель Илон Маск согласился на бой с переизбранным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он написал в соцсети Х, где развернулась их жаркая баталия.
"Я принимаю", — прокомментировал Маск публикацию о том, что Мадуро пригласил его на бой.
При этом Маск предположил, что венесуэльский лидер испугается.
Конфликт между Мадуро и Маском разгорелся в X. Владелец соцсети назвал венесуэльского лидера "диктатором" и обвинил в фальсификации выборов. В ответ Мадуро назвал миллиардера своим заклятым врагом и заявил, что тот хочет вторгнуться в Венесуэлу. Свою речь он закончил предложением Маску подраться.
Кстати, до этого Маск вызывал на поединок руководителя корпорации Meta* Марка Цукерберга. Однако бой не состоялся, хотя предприниматели обменивались колкостями в соцсетях и брали уроки боевых искусств.
Напомним, в Венесуэле разразились крупные антиправительственные беспорядки, вызванные переизбранием Николаса Мадуро на пост президента. Политик набрал 51,2% голосов, с чем не согласилась оппозиция. Демонстранты ведут бои с силовиками, используя в том числе огнестрельное оружие. Пострадали десятки военных, задержаны сотни протестующих. На фоне кризиса в Венесуэле некоторые латиноамериканские страны заявили о непризнании итогов голосования. Например, лидер Аргентины Хавьер Милей призвал армию перейти на сторону несогласных. А в США и вовсе заявили, что раздумывают над введением против Каракаса новых санкций.
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