Маск согласился подраться с Мадуро и предположил, что тот испугается

Американский предприниматель Илон Маск согласился на бой с переизбранным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он написал в соцсети Х, где развернулась их жаркая баталия.

"Я принимаю", — прокомментировал Маск публикацию о том, что Мадуро пригласил его на бой.

При этом Маск предположил, что венесуэльский лидер испугается.

Конфликт между Мадуро и Маском разгорелся в X. Владелец соцсети назвал венесуэльского лидера "диктатором" и обвинил в фальсификации выборов. В ответ Мадуро назвал миллиардера своим заклятым врагом и заявил, что тот хочет вторгнуться в Венесуэлу. Свою речь он закончил предложением Маску подраться.

Кстати, до этого Маск вызывал на поединок руководителя корпорации Meta* Марка Цукерберга. Однако бой не состоялся, хотя предприниматели обменивались колкостями в соцсетях и брали уроки боевых искусств.