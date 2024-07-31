Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 18:33

Маск согласился подраться с Мадуро и предположил, что тот испугается

Илон Маск согласился выйти на бой с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро

Николас Мадуро и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL / Frederic Legrand - COMEO

Николас Мадуро и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL / Frederic Legrand - COMEO

Американский предприниматель Илон Маск согласился на бой с переизбранным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он написал в соцсети Х, где развернулась их жаркая баталия.

"Я принимаю", — прокомментировал Маск публикацию о том, что Мадуро пригласил его на бой.

При этом Маск предположил, что венесуэльский лидер испугается.

Конфликт между Мадуро и Маском разгорелся в X. Владелец соцсети назвал венесуэльского лидера "диктатором" и обвинил в фальсификации выборов. В ответ Мадуро назвал миллиардера своим заклятым врагом и заявил, что тот хочет вторгнуться в Венесуэлу. Свою речь он закончил предложением Маску подраться.

Кстати, до этого Маск вызывал на поединок руководителя корпорации Meta* Марка Цукерберга. Однако бой не состоялся, хотя предприниматели обменивались колкостями в соцсетях и брали уроки боевых искусств.

Кремль призвал оппозицию Венесуэлы признать поражение на выборах
Кремль призвал оппозицию Венесуэлы признать поражение на выборах

Напомним, в Венесуэле разразились крупные антиправительственные беспорядки, вызванные переизбранием Николаса Мадуро на пост президента. Политик набрал 51,2% голосов, с чем не согласилась оппозиция. Демонстранты ведут бои с силовиками, используя в том числе огнестрельное оружие. Пострадали десятки военных, задержаны сотни протестующих. На фоне кризиса в Венесуэле некоторые латиноамериканские страны заявили о непризнании итогов голосования. Например, лидер Аргентины Хавьер Милей призвал армию перейти на сторону несогласных. А в США и вовсе заявили, что раздумывают над введением против Каракаса новых санкций.

*Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Илон Маск
  • Венесуэла
  • Николас Мадуро
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров