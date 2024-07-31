Мадуро обвинил Маска в спонсировании беспорядков в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с заявлением, обвинив американского предпринимателя Илона Маска и правительство США в финансировании беспорядков, охвативших страну после выборов. По его словам, в последние дни американский предприниматель активно комментировал ситуацию в Боливарианской Республике и это неслучайно.

Мадуро подчеркнул, что Венесуэла столкнулась с агрессией как на национальном, так и на международном уровне.

"Илон Маск хочет завладеть Венесуэлой и управлять ею дистанционно," — заявил политик с балкона своего дворца, обращаясь к поддерживающим его гражданам.

Президент отметил, что беспорядки, возникшие после выборов, были тщательно спланированы и финансировались из различных источников, включая колумбийский наркотрафик, Илона Маска и правительство США. Мадуро считает, что данные действия являются частью более широкого плана по дестабилизации Венесуэлы.