Мадуро обвинил Маска в спонсировании беспорядков в Венесуэле
Мадуро заявил о вмешательстве Илона Маска и США в дела Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с заявлением, обвинив американского предпринимателя Илона Маска и правительство США в финансировании беспорядков, охвативших страну после выборов. По его словам, в последние дни американский предприниматель активно комментировал ситуацию в Боливарианской Республике и это неслучайно.
Мадуро подчеркнул, что Венесуэла столкнулась с агрессией как на национальном, так и на международном уровне.
"Илон Маск хочет завладеть Венесуэлой и управлять ею дистанционно," — заявил политик с балкона своего дворца, обращаясь к поддерживающим его гражданам.
Президент отметил, что беспорядки, возникшие после выборов, были тщательно спланированы и финансировались из различных источников, включая колумбийский наркотрафик, Илона Маска и правительство США. Мадуро считает, что данные действия являются частью более широкого плана по дестабилизации Венесуэлы.
Ситуация в Каракасе постепенно нормализуется, несмотря на продолжающиеся протесты против результатов президентских выборов. Власти страны делают всё возможное для восстановления порядка и обеспечения безопасности граждан.
Напомним, в Венесуэле разразились крупные антиправительственные беспорядки, вызванные переизбранием Николаса Мадуро на пост президента. Политик набрал 51,2% голосов, с чем не согласилась оппозиция. Демонстранты ведут бои с силовиками, используя в том числе огнестрельное оружие. Уже пострадало 23 военных. Задержано 15 протестующих. На фоне кризиса в Венесуэле некоторые латиноамериканские страны заявили о непризнании итогов голосования. Например, лидер Аргентины Хавьер Милей призвал армию перейти на сторону несогласных. А в США и вовсе заявили, что раздумывают над введением против Каракаса новых санкций.