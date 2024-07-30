"Рука США и их прислужников": В Минобороны Венесуэлы забили тревогу из-за угрозы госпереворота

Оппозиция Венесуэлы совершает попытку госпереворота при поддержке США и их западных "союзников с прислужниками". С таким заявлением выступил министр обороны латиноамериканской республики Владимир Падрино Лопес.

"Мы находимся в ситуации госпереворота, предпринимаемого ультраправыми при поддержке империалистов США и их союзников и прислужников. Президент Николас Мадуро бросает вызов, чтобы остановить его, вместе с ним народ, выбравший его, вооруженные силы и демократические институты", — сказал министр.