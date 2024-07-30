"Рука США и их прислужников": В Минобороны Венесуэлы забили тревогу из-за угрозы госпереворота
Министр обороны Венесуэлы Лопес обвинил оппозицию в попытке госпереворота
Оппозиция Венесуэлы совершает попытку госпереворота при поддержке США и их западных "союзников с прислужниками". С таким заявлением выступил министр обороны латиноамериканской республики Владимир Падрино Лопес.
"Мы находимся в ситуации госпереворота, предпринимаемого ультраправыми при поддержке империалистов США и их союзников и прислужников. Президент Николас Мадуро бросает вызов, чтобы остановить его, вместе с ним народ, выбравший его, вооруженные силы и демократические институты", — сказал министр.
Он подчеркнул, что Мадуро делает всё, чтобы не допустить смену власти. По словам Падрино Лопеса, венесуэльский лидер призывает все стороны к скорейшему диалогу. В ходе массовых протестов, согласно данным Минобороны республики, погиб один военный, ранены 23 военнослужащих и 25 полицейских.
Напомним, в Венесуэле разразились крупные антиправительственные беспорядки, вызванные переизбранием Николаса Мадуро на пост президента. Политик набрал 51,2% голосов, с чем не согласилась оппозиция. Демонстранты ведут бои с силовиками, используя в том числе огнестрельное оружие. На фоне кризиса в Венесуэле некоторые латиноамериканские страны заявили о непризнании итогов голосования. Например, лидер Аргнетины Хавьер Милей призвал армию перейти на сторону несогласных. А в США и вовсе заявили, что раздумывают над введением против Каракаса новых санкций.
ТАСС / Вадим Савицкий