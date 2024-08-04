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Регион
4 августа, 06:08

"Прощения не будет": Мадуро пригрозил, что участников беспорядков отправят в тюрьмы строгого режима

В Венесуэле задержали более 2 тысяч участников беспорядков

После беспорядков, которые захлестнули Венесуэлу, правоохранители задержали более 2 тысяч человек. Задержанные будут содержаться в тюрьмах строгого режима — это 80% от общего числа участников противоправных действий. Об этом объявил президент республики Николас Мадуро на митинге перед сторонниками в Каракасе.

"Максимальное наказание, правосудие. На этот раз не будет прощения, на этот раз будет Токорон (венесуэльская тюрьма — Прим. Life.ru)", — заявил президент.

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По словам Мадуро, задержанные уже дают признательные показания в рамках строгого юридического процесса. Многие участники протестов рассказали, сколько и кто им заплатил, кто и какие приказы давал.

"Они думали, что их преступные нападения, засады, гуаримбас (насильственные беспорядки — Прим. Life.ru) снова продлятся, 60 дней, 120 дней — таков был их расчёт. Но за 48 часов, благодаря ответу военно-гражданского, полицейского союза, мы справились с фашистской вспышкой, с помощью конституции и мирным путём", — заявил Мадуро, выступая на митинге сторонников перед президентским дворцом.

Напомним, что победа действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах главы государства вызвала в стране волну антиправительственных беспорядков. Демонстранты боролись с силовиками, пуская в ход даже огнестрельное оружие. На фоне кризиса в Венесуэле некоторые латиноамериканские страны заявили о непризнании итогов голосования. В США тоже не планируют ослаблять хватку, готовя против Венесуэлы новый набор санкций.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Наталья Афонина
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