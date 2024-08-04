"Прощения не будет": Мадуро пригрозил, что участников беспорядков отправят в тюрьмы строгого режима

После беспорядков, которые захлестнули Венесуэлу, правоохранители задержали более 2 тысяч человек. Задержанные будут содержаться в тюрьмах строгого режима — это 80% от общего числа участников противоправных действий. Об этом объявил президент республики Николас Мадуро на митинге перед сторонниками в Каракасе.

"Максимальное наказание, правосудие. На этот раз не будет прощения, на этот раз будет Токорон (венесуэльская тюрьма — Прим. Life.ru)", — заявил президент.

По словам Мадуро, задержанные уже дают признательные показания в рамках строгого юридического процесса. Многие участники протестов рассказали, сколько и кто им заплатил, кто и какие приказы давал.