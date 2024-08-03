США и ЕС угрозами принуждают Мадуро покинуть президентский пост

Законодателей из США и ЕС не устраивает победа Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы. В связи с этим в пятницу сотрудники, курирующие на Западе вопросы международных отношений, составили совместное заявление, где пригрозили венесуэльскому политику "ответственностью", если он добровольно не откажется от своей должности.

"Наши правительства внимательно следят за ситуацией в Венесуэле и намерены в координации друг с другом привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты ещё одних выборов", — сказано в тексте заявления на сайте американского конгресса.

По мнению законодателей, официальные итоги выборов в Венесуэле "сфабрикованы". При этом Запад, как указано в письме, обладает некоторой доказательной базой, которая указывает, что победу на выборах в Венесуэле одержал не Мадуро, а оппозиционный кандидат Эдмудно Гонсалес.