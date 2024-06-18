В Петербурге спустили на воду корвет "Проворный" для Тихоокеанского флота

В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь" спустили на воду многоцелевой корвет проекта 20385 "Проворный". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Церемония спуска на воду корвета "Проворный" в Санкт-Петербурге. Фото © Telegram / Минобороны России

Корвет "Проворный" является вторым кораблём проекта 20385 и строится для Тихоокеанского флота. После завершения достройки на плаву и проведения всех испытаний судно будет принято в состав ВМФ и совершит переход на Дальний Восток.

"Сегодня мы спускаем на воду первый серийный корабль нового поколения проекта 20385. Головной корабль проекта — "Гремящий" — был ранее принят в состав ВМФ и сейчас достойно несёт службу на Тихоокеанском флоте, заслужил репутацию надёжного и современного корвета, способного решать весь спектр задач — и оборонительных, и ударных", — подчеркнул главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев, добавив, что "Проворный" укрепляет статус РФ как великой морской державы.

Церемония спуска на воду корвета "Проворный" в Санкт-Петербурге. Фото © Telegram / Минобороны России

Корвет предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, а также для обеспечения высадки десанта. На кораблях этого проекта размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы.

Уточняется, что корвет "Проворный" планировали передать ВМФ РФ в конце 2022 года, но в декабре 2021 года на строящемся судне случился пожар, повредивший надстройку корабля.