Путин создал Морскую коллегию РФ, её возглавил Патрушев

Ранее Патрушев уже анонсировал создание федеральной Морской коллегии , которая будет призвана улучшить координацию в сфере национальной морской политики.

Напомним, Николай Патрушев работал на посту секретаря Совбеза с 2008 года. 12 мая 2024 года на эту должность был назначен Сергей Шойгу, а 14 мая стало известно, что Патрушев стал помощником президента РФ.