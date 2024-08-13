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13 августа, 14:23

Путин создал Морскую коллегию РФ, её возглавил Патрушев

Николай Патрушев. Фото © Life.ru

Николай Патрушев. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ, её главой станет помощник главы государства Николай Патрушев.

Ранее Патрушев уже анонсировал создание федеральной Морской коллегии, которая будет призвана улучшить координацию в сфере национальной морской политики.

Напомним, Николай Патрушев работал на посту секретаря Совбеза с 2008 года. 12 мая 2024 года на эту должность был назначен Сергей Шойгу, а 14 мая стало известно, что Патрушев стал помощником президента РФ.

Александра Вишнякова
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