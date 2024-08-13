Путин создал Морскую коллегию РФ, её возглавил Патрушев
Николай Патрушев. Фото © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ, её главой станет помощник главы государства Николай Патрушев.
Ранее Патрушев уже анонсировал создание федеральной Морской коллегии, которая будет призвана улучшить координацию в сфере национальной морской политики.
Напомним, Николай Патрушев работал на посту секретаря Совбеза с 2008 года. 12 мая 2024 года на эту должность был назначен Сергей Шойгу, а 14 мая стало известно, что Патрушев стал помощником президента РФ.