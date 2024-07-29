Патрушев сообщил о решении создать Морскую коллегию
Помощник президента России Николай Патрушев (в центре). Фото © Life.ru
В России появится федеральная Морская коллегия, призванная улучшить координацию в сфере национальной морской политики. Об учреждении нового ведомства сообщил в понедельник, 29 июля помощник президента России Николай Патрушев.
По его словам, цель нового ведомства — "повышение координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане".
Ранее Патрушев заявил, что Россия сорвала планы НАТО по размещению базы в Азовском море. Таким образом, недавно подписанная Владимиром Зеленским стратегия морской безопасности Украины, включающая проведение учений в данной акватории, никак не соответствует реалиям.