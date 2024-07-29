Патрушев сообщил о решении создать Морскую коллегию

В России появится федеральная Морская коллегия, призванная улучшить координацию в сфере национальной морской политики. Об учреждении нового ведомства сообщил в понедельник, 29 июля помощник президента России Николай Патрушев.

По его словам, цель нового ведомства — "повышение координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане".