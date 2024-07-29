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29 июля, 14:09

Патрушев сообщил о решении создать Морскую коллегию

Помощник президента России Николай Патрушев (в центре). Фото © Life.ru

Помощник президента России Николай Патрушев (в центре). Фото © Life.ru

В России появится федеральная Морская коллегия, призванная улучшить координацию в сфере национальной морской политики. Об учреждении нового ведомства сообщил в понедельник, 29 июля помощник президента России Николай Патрушев.

По его словам, цель нового ведомства — "повышение координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане".

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Ранее Патрушев заявил, что Россия сорвала планы НАТО по размещению базы в Азовском море. Таким образом, недавно подписанная Владимиром Зеленским стратегия морской безопасности Украины, включающая проведение учений в данной акватории, никак не соответствует реалиям.

Алексей Берковиц
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