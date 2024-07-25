Патрушев заявил, что Россия сорвала планы НАТО по размещению базы в Азовском море
Патрушев напомнил, что у Украины нет выхода в Азовское море
Николай Патрушев. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Гунеев
Недавно подписанная Владимиром Зеленским стратегия морской безопасности Украины, включающая проведение учений в Азовском море, не соответствует реалиям. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев.
"О каких может идти речь миссиях и учениях ВМС Украины в Азовском море, если в настоящее время Азовское море является внутренним морем Российской Федерации, а значит, Украина и фактически, и юридически утратила выход в азовскую акваторию", — сказал он в интервью RG.ru.
По словам Патрушева, подобными документами Зеленский пытается убедить украинцев и мировое сообщество в легитимности киевской неонацистской власти. Что касается перехода Азовского моря под контроль России, то так Москва одновременно сорвала планы НАТО разместить там военно-морскую базу и проворачивать военные авантюры с использованием флота.
По словам помощника президента РФ, стремясь разместить свои корабли в портах на Азовском море, альянс пытался компенсировать провал планов десятилетней давности по созданию базы в Севастополе и превращения Крыма в место постоянной дислокации войск США и их союзников. Однако теперь западные суда не могут беспрепятственно проходить к азовским портам.
"Учитывая агрессивный характер стран Запада, напрямую поддерживающих киевский режим в проведении боевых и террористических действий против России, ни о каком беспрепятственном проходе их судов к азовским портам в настоящее время не может быть и речи", — добавил Патрушев.
Напомним, вышеназванный документ ставит предусматривает построение Украиной военно-морских сил и обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Чёрном море. Комментируя стратегию, в Кремле заявили, что она может создать дополнительную угрозу для России, и Москва примет дополнительные меры для обеспечения собственной безопасности.