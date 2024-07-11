На Украине задержали судно, зашедшее в российский порт

На Украине арестовали грузовое судно, которое заходило в порт Севастополя. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора.

"По данным следствия, в ноябре 2023 года судно USKO MFU под флагом Камеруна в нарушение законодательства Украины и норм международного морского права осуществило заход и выход из закрытого Украиной порта в Севастополе", — говорится в сообщении. Как уточняется, с судна загрузили более трёх тысяч тонн агропродукции, которая предназначалась для турецкой компании.

Капитан арестованного судна. Фото © Telegram / Офіс Генерального прокурора

По данным украинской прокуратуры, чтобы зайти в российский порт, на судне выключали автоматическую идентификационную систему AIS, что является нарушением требований безопасности мореплавания.