На Украине задержали судно, зашедшее в российский порт
Украина арестовала судно под флагом Камеруна, зашедшее в порт Севастополя
На Украине задержали судно, заходившее в российский порт. Обложка © Telegram / Офіс Генерального прокурора
На Украине арестовали грузовое судно, которое заходило в порт Севастополя. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора.
"По данным следствия, в ноябре 2023 года судно USKO MFU под флагом Камеруна в нарушение законодательства Украины и норм международного морского права осуществило заход и выход из закрытого Украиной порта в Севастополе", — говорится в сообщении. Как уточняется, с судна загрузили более трёх тысяч тонн агропродукции, которая предназначалась для турецкой компании.
Капитан арестованного судна. Фото © Telegram / Офіс Генерального прокурора
По данным украинской прокуратуры, чтобы зайти в российский порт, на судне выключали автоматическую идентификационную систему AIS, что является нарушением требований безопасности мореплавания.
В пресс-службе также рассказали, что в конце мая 2024 года корабль второй раз зашёл в порт Севастополя с выключенной системой. Позже судно вышло из порта, указав пункт назначения — Стамбул. Однако 2 июля оно зашло уже в один из молдавских портов. При проходе через акваторию Рени в Одессе USKO MFU задержали и наложили арест. Капитану, гражданину Азербайджана, предъявили обвинения.
А ранее Life.ru рассказывал о том, как 169-метровый сухогруз Lady Ayana сел на мель в Мраморном море. Всё случилось 28 июня, когда он шёл из России в Тунис. Судно ходит под флагом Барбадоса. Позже стало известно, что Береговая охрана Турции эвакуировала сухогруз. Судно сняли с мели спустя неделю.