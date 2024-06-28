Шедший из России сухогруз с пшеницей встал на мель у берегов Турции

У берегов Стамбула в Мраморном море сел на мель сухогруз, который шёл из России. О произошедшем сообщило Генеральное управление Береговой охраны Турции.

"Следовавший из России в Тунис 169-метровый сухогруз Lady Ayana с пшеницей на борту сел на мель у района Ешилкёй после того, как встал на якорь", — поясняет ведомство.