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28 июня, 20:27

Шедший из России сухогруз с пшеницей встал на мель у берегов Турции

Вставший на мель сухогруз, шедший из России. Обложка © Turkiyegazetesi.com

Вставший на мель сухогруз, шедший из России. Обложка © Turkiyegazetesi.com

У берегов Стамбула в Мраморном море сел на мель сухогруз, который шёл из России. О произошедшем сообщило Генеральное управление Береговой охраны Турции.

"Следовавший из России в Тунис 169-метровый сухогруз Lady Ayana с пшеницей на борту сел на мель у района Ешилкёй после того, как встал на якорь", — поясняет ведомство.

Министерство транспорта страны уже послало буксир и катер под флагом Барбадоса, чтобы эвакуировать экипаж.

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Ранее стало известно, что атакованный йеменским движением "Ансар Аллах" украинский сухогруз Verbena затонул из-за серьёзных повреждений после попадания в корабль двух ракет. Спустя несколько дней аналогичная судьба ожидала греческое грузовое судно Tutor.

Анатолий Симоненко
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