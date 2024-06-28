Шедший из России сухогруз с пшеницей встал на мель у берегов Турции
Вставший на мель сухогруз, шедший из России. Обложка © Turkiyegazetesi.com
У берегов Стамбула в Мраморном море сел на мель сухогруз, который шёл из России. О произошедшем сообщило Генеральное управление Береговой охраны Турции.
"Следовавший из России в Тунис 169-метровый сухогруз Lady Ayana с пшеницей на борту сел на мель у района Ешилкёй после того, как встал на якорь", — поясняет ведомство.
Министерство транспорта страны уже послало буксир и катер под флагом Барбадоса, чтобы эвакуировать экипаж.
Ранее стало известно, что атакованный йеменским движением "Ансар Аллах" украинский сухогруз Verbena затонул из-за серьёзных повреждений после попадания в корабль двух ракет. Спустя несколько дней аналогичная судьба ожидала греческое грузовое судно Tutor.