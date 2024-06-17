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17 июня, 15:18

В Госдуме подсчитали, как дорого обойдётся Украине доступ к портам Азовского моря

Депутат Кирьянов посоветовал Украине забыть о бесплатном доступе к Азовскому морю

Украина сможет получить доступ к Азовскому морю не скоро и точно не бесплатно. Об этом "Ридусу" рассказал зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов, комментируя призыв участников "мирного саммита" в Швейцарии.

Переговоры с Украиной по Азовскому морю, по мнению Кирьянова, возможны только после полного завершения конфликта и принятия фундаментального мирного плана, предложенного президентом России Владимиром Путиным. Более того, у Москвы должны разрешиться отношения не только с Украиной, но и с Коллективным Западом. Только тогда Киев сможет рассматривать вопрос транзита грузов по морю, причём на нормальных рыночных условиях.

"Я думаю, в течение пяти-десяти лет подобные переговоры невозможны", заключил он.

В ГД спустили на землю участников "саммита мира", напомнив, кому принадлежит Азовское море
В ГД спустили на землю участников "саммита мира", напомнив, кому принадлежит Азовское море

Ранее председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов и вовсе назвал призыв участников саммита по Азовскому морю клоунадой и попыткой вмешательства во внутренние дела России. Напомним, что море стало внутренним морем нашей страны после вхождения Херсонской, Запорожской областей и ДНР в её состав.

Обложка ©

Freepik.com / wirestock

Нигина Азамова
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