Украина сможет получить доступ к Азовскому морю не скоро и точно не бесплатно. Об этом "Ридусу" рассказал зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов, комментируя призыв участников "мирного саммита" в Швейцарии.

Переговоры с Украиной по Азовскому морю, по мнению Кирьянова, возможны только после полного завершения конфликта и принятия фундаментального мирного плана, предложенного президентом России Владимиром Путиным. Более того, у Москвы должны разрешиться отношения не только с Украиной, но и с Коллективным Западом. Только тогда Киев сможет рассматривать вопрос транзита грузов по морю, причём на нормальных рыночных условиях.

"Я думаю, в течение пяти-десяти лет подобные переговоры невозможны", — заключил он.