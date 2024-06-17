Рогов назвал профанацией и клоунадой призыв обеспечить доступ к Азовскому морю
Участники саммита в Швейцарии требуют для Киева доступа к Азовскому морю. Обложка © Freepik
Требования участников "мирного саммита" в Швейцарии предоставить Украине доступ к Азовскому морю можно расценивать как банальную клоунаду и попытку вмешаться в дела России. Об этом сказал председатель Комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Всё это профанация и клоунада. Азовское море — это внутренний вопрос России, и требование обеспечить доступ к нему — это не просто дежурное заявление, а попытки вмешаться в наши внутренние суверенные дела, которые должны категорическим образом пресекаться", — пояснил он в беседе с РИА "Новости".
По его словам, Москва должна направить ноту протеста всем странам, которые проголосовали в поддержку подобного требования.
Напомним, "мирный саммит" проходил в швейцарском Бюргенштоке с 15-го по 16 июня, а по его итогам было подписано коммюнике, одним из пунктов которого стало требование о предоставлении Украине доступа к портам в Азовском море. В Госдуме уже потребовали от участников саммита перестать диктовать условия пользования морем, которое с 2023 года стало внутренним для России.