Рогов назвал профанацией и клоунадой призыв обеспечить доступ к Азовскому морю

Требования участников "мирного саммита" в Швейцарии предоставить Украине доступ к Азовскому морю можно расценивать как банальную клоунаду и попытку вмешаться в дела России. Об этом сказал председатель Комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Всё это профанация и клоунада. Азовское море — это внутренний вопрос России, и требование обеспечить доступ к нему — это не просто дежурное заявление, а попытки вмешаться в наши внутренние суверенные дела, которые должны категорическим образом пресекаться", — пояснил он в беседе с РИА "Новости".