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5 декабря, 11:41

Азовское море официально станет внутренним водоёмом России

Депутат Шеремет: Азовское море получит статус внутреннего водоёма России

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что Азовское море официально получит статус внутреннего. Парламентарий напомнил, что Украина ещё в 2022 году утратила положение прибрежного государства.

"В Госдуму внесён законопроект, призванный закрепить за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря РФ, на которое больше не распространяются действия и принципы международного законодательства, так как восторжествовала историческая справедливость и Украина утратила статус прибрежного государства", — сказал собеседник РИА "Новости".

Шеремет подчеркнул, что профильный комитет уже одобрил этот законопроект. Он отметил, что депутаты постараются принять документ до конца этого года.

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Хуснуллин: Дорожное кольцо вокруг Азовского моря появится в течение пяти лет

А ранее Лайф рассказывал, как Шеремет прокомментировал намерение украинских властей переименовать города в Крыму пословицей. По его словам, все попытки Киева посеять межнациональную рознь в Крыму всё равно закончатся провалом.

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ТАСС / Николай Тришин

Александра Мышляева
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