Азовское море официально станет внутренним водоёмом России

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что Азовское море официально получит статус внутреннего. Парламентарий напомнил, что Украина ещё в 2022 году утратила положение прибрежного государства.

"В Госдуму внесён законопроект, призванный закрепить за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря РФ, на которое больше не распространяются действия и принципы международного законодательства, так как восторжествовала историческая справедливость и Украина утратила статус прибрежного государства", — сказал собеседник РИА "Новости".

Шеремет подчеркнул, что профильный комитет уже одобрил этот законопроект. Он отметил, что депутаты постараются принять документ до конца этого года.