В Крыму ответили пословицей на мечты Киева переименовать города на полуострове

Намерение украинских властей переименовать города в Крыму можно охарактеризовать пословицей "Дурак думкой богатеет, а умный делом". Об этом заявил депутат Госдумы от полуострова Михаил Шеремет.

"Есть очень хорошая пословица: "Дурак думкой богатеет, а умный делом". Пока киевские провокаторы продолжают богатеть своими провокационными заявлениями и дешёвыми идеями, российский Крым развивается и укрепляет межнациональное согласие", — сказал парламентарий в беседе с РИА "Новости".