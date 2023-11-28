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28 ноября, 17:40

В Крыму ответили пословицей на мечты Киева переименовать города на полуострове

Депутат Шеремет ответил на идею о переименовании Крыма пословицей о дураке и думке

Намерение украинских властей переименовать города в Крыму можно охарактеризовать пословицей "Дурак думкой богатеет, а умный делом". Об этом заявил депутат Госдумы от полуострова Михаил Шеремет.

"Есть очень хорошая пословица: "Дурак думкой богатеет, а умный делом". Пока киевские провокаторы продолжают богатеть своими провокационными заявлениями и дешёвыми идеями, российский Крым развивается и укрепляет межнациональное согласие", — сказал парламентарий в беседе с РИА "Новости".

По его словам, все попытки Киева посеять межнациональную рознь в Крыму всё равно закончатся провалом. На российском полуострове все народы живут в дружбе и давно уже не обращают внимания на злопыхателей из Незалежной, резюмировал Шеремет.

В Госдуме сравнили Киев, мечтающий переименовать города в российском Крыму, с ревнивым мужем

В Госдуме сравнили Киев, мечтающий переименовать города в российском Крыму, с ревнивым мужем

Ранее Лайф писал, что власти Украины захотели переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой "деколонизации". Так, Киев предлагает вернуть географическим названиям на полуострове "исторические наименования на крымско-татарском языке". Комментируя подобные намерения, депутат Госдумы Амир Хамитов заявил, что Киев сейчас напоминает ревнивого мужа, который пытается убедить себя и окружающих, что ушедшая от него жена вот-вот одумается и вернётся. По его мнению, украинские власти, видимо, никак не могут смириться с тем, что люди добровольно и массово выбрали жить с Россией, а не с ними.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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