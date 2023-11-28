Киев захотел переименовать города в российском Крыму

Власти Украины захотели переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой "деколонизации". Так, Киев предлагает вернуть географическим названиям на полуострове "исторические наименования на крымскотатарском языке".

"Географическим названиям в Крыму будут возвращены исторические наименования на крымскотатарском языке. Об этом шла речь на заседании национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка", — говорится в сообщении украинского "министерства реинтеграции".

Как Киев собирается переименовывать города в российском Крыму, не уточняется.