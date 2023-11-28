Киев захотел переименовать города в российском Крыму
Власти Украины захотели переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой "деколонизации". Так, Киев предлагает вернуть географическим названиям на полуострове "исторические наименования на крымскотатарском языке".
"Географическим названиям в Крыму будут возвращены исторические наименования на крымскотатарском языке. Об этом шла речь на заседании национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка", — говорится в сообщении украинского "министерства реинтеграции".
Как Киев собирается переименовывать города в российском Крыму, не уточняется.
Напомним, что регион вошёл в состав России в 2014 году — его судьбу решали жители полуострова, 96% которых высказались за присоединение к РФ на всенародном референдуме. Запад отказался признавать итоги голосования, но точку в споре поставил президент России Владимир Путин, заявив, что вопрос Крыма закрыт окончательно. В 2024 году Россия отметит 10-летие воссоединения с Крымом, мероприятия ожидаются масштабные.
ТАСС / Сергей Мальгавко