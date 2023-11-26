Попытки Киева блокировать контакты Крыма с миром потерпели фиаско, заявили на полуострове

Попытки Киева лишить Крым международных контактов потерпели неудачу. Об этом заявил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

"Крым активно развивает экономическое и культурное сотрудничество со многими регионами мира. Попытки киевских властей блокировать и противодействовать налаживанию международных контактов Крыма потерпели фиаско", — приводит слова Мурадова РИА "Новости".

Представитель Крыма добавил, что международная работа постпредства полуострова нацелена на содействие наращиванию антинацистской и антиколониальной борьбы против мирового доминирования Запада. Конкретные планы в этом направлении Мурадов раскрывать не стал, "чтобы не давать врагам возможности выстраивать линию на противодействие этой работе".