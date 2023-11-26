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26 ноября, 09:25

Попытки Киева блокировать контакты Крыма с миром потерпели фиаско, заявили на полуострове

Мурадов: Киев потерпел фиаско, пытаясь блокировать контакты Крыма с миром

Попытки Киева лишить Крым международных контактов потерпели неудачу. Об этом заявил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

"Крым активно развивает экономическое и культурное сотрудничество со многими регионами мира. Попытки киевских властей блокировать и противодействовать налаживанию международных контактов Крыма потерпели фиаско", — приводит слова Мурадова РИА "Новости".

Представитель Крыма добавил, что международная работа постпредства полуострова нацелена на содействие наращиванию антинацистской и антиколониальной борьбы против мирового доминирования Запада. Конкретные планы в этом направлении Мурадов раскрывать не стал, "чтобы не давать врагам возможности выстраивать линию на противодействие этой работе".

Крымские власти пообещали продолжить национализацию украинских активов на полуострове

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Ранее в Кремле заявили, что Россия масштабно отметит 10-летие воссоединения с Крымом в марте следующего года. Напомним, что регион вошёл в состав России в 2014 году — его судьбу решали жители полуострова, 96% которых высказались за присоединение к РФ на всенародном референдуме. Киев, Вашингтон и другие представители Запада отказались признавать итоги голосования. Точку в споре поставил президент России Владимир Путин, заявив, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

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Никита Никонов
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