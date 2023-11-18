Крымские власти пообещали продолжить национализацию украинских активов на полуострове
Константинов: В Крыму продолжат национализировать активы олигархов с Украины
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В Крыму будет продолжена работа по выявлению и национализации активов бизнесменов и чиновников с Украины. Об этом сказал РИА "Новости" глава регионального парламента Владимир Константинов.
"Работа по выявлению и национализации активов граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные и враждебные действия, ещё не окончена и будет продолжена. Мы не позволим врагам России наживаться в Крыму", — уточнил он.
Константинов подчеркнул, что вырученные от национализации объектов деньги пойдут в доходную часть крымского бюджета.
Ранее сообщалось, что трёхкомнатный пентхаус площадью более 120 квадратных метров в Ливадии, принадлежавший семье Зеленских, национализировали в пользу Республики Крым. 30 октября квартиру продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей. Недвижимость приобрела семья из Москвы, которая хочет проводить летний отпуск на полуострове. Вырученные средства отправлены на цели спецоперации и помощь российским военнослужащим.