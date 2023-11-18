ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Крымские власти пообещали продолжить национализацию украинских активов на полуострове

Константинов: В Крыму продолжат национализировать активы олигархов с Украины

Опубликовано 18 ноября 2023, 07:16
13146

Shutterstock

В Крыму будет продолжена работа по выявлению и национализации активов бизнесменов и чиновников с Украины. Об этом сказал РИА "Новости" глава регионального парламента Владимир Константинов.

"Работа по выявлению и национализации активов граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные и враждебные действия, ещё не окончена и будет продолжена. Мы не позволим врагам России наживаться в Крыму", уточнил он.

Константинов подчеркнул, что вырученные от национализации объектов деньги пойдут в доходную часть крымского бюджета.

София Ротару срочно продаёт свой отель в Ялте за €25 млн, чтобы его не национализировали
София Ротару срочно продаёт свой отель в Ялте за €25 млн, чтобы его не национализировали

Ранее сообщалось, что трёхкомнатный пентхаус площадью более 120 квадратных метров в Ливадии, принадлежавший семье Зеленских, национализировали в пользу Республики Крым. 30 октября квартиру продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей. Недвижимость приобрела семья из Москвы, которая хочет проводить летний отпуск на полуострове. Вырученные средства отправлены на цели спецоперации и помощь российским военнослужащим.

BannerImage
Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!