Крымские власти пообещали продолжить национализацию украинских активов на полуострове

В Крыму будет продолжена работа по выявлению и национализации активов бизнесменов и чиновников с Украины. Об этом сказал РИА "Новости" глава регионального парламента Владимир Константинов.

"Работа по выявлению и национализации активов граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные и враждебные действия, ещё не окончена и будет продолжена. Мы не позволим врагам России наживаться в Крыму", — уточнил он.