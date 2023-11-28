В Госдуме сравнили Киев, мечтающий переименовать города в российском Крыму, с ревнивым мужем Депутат Хамитов: Переименование чужих городов сулит только бардак и хаос В Госдуме сравнили Киев, мечтающий переименовать города в российском Крыму, с ревнивым мужем. Обложка © Getty Images / Libkos / Kostya Liberov

Крым, по всей видимости, остаётся главным раздражающим фактором для украинского режима. Таким мнением поделился с Лайфом депутат Госдумы Амир Хамитов. По его мнению, в Киеве никак не могут смириться с тем, что люди добровольно и массово выбрали жить с Россией, а не под их руководством. Отсюда и их дикие инициативы вроде переименования городов в российском Крыму.

Российский парламентарий недоумевает: неужели приближённым Владимира Зеленского кажется, что если они будут называть российские города так, как им больше нравится, то и ситуация с принадлежностью региона сразу обернётся в нужную им сторону?

Что начнётся, если власти разных стран начнут переименовывать чужие города внутри своих государств, чтобы насолить соседям? Бардак и хаос! депутат Госдумы Амир Хамитов

По словам собеседника Лайфа, Киев сейчас напоминает ревнивого мужа, который пытается убедить себя и окружающих, что ушедшая от него жена вот-вот одумается и вернётся.

"Так и украинское руководство, вместо того чтобы работать в интересах своего народа и заниматься конкретными проблемами (прекратить террор против мирного населения, например), старается закрыть на всё глаза и рассказать, что всем от этого будет темно. Но открыть глаза всё-таки придётся", — заключил депутат.

Ранее Лайф писал, что власти Украины захотели переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой "деколонизации". Так, Киев предлагает вернуть географическим названиям на полуострове "исторические наименования на крымско-татарском языке".