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Регион

В Госдуме сравнили Киев, мечтающий переименовать города в российском Крыму, с ревнивым мужем

Депутат Хамитов: Переименование чужих городов сулит только бардак и хаос

Опубликовано 28 ноября 2023, 17:38
В Госдуме сравнили Киев, мечтающий переименовать города в российском Крыму, с ревнивым мужем. Обложка © Getty Images / Libkos / Kostya Liberov

В Госдуме сравнили Киев, мечтающий переименовать города в российском Крыму, с ревнивым мужем. Обложка © Getty Images / Libkos / Kostya Liberov

Крым, по всей видимости, остаётся главным раздражающим фактором для украинского режима. Таким мнением поделился с Лайфом депутат Госдумы Амир Хамитов. По его мнению, в Киеве никак не могут смириться с тем, что люди добровольно и массово выбрали жить с Россией, а не под их руководством. Отсюда и их дикие инициативы вроде переименования городов в российском Крыму.

Российский парламентарий недоумевает: неужели приближённым Владимира Зеленского кажется, что если они будут называть российские города так, как им больше нравится, то и ситуация с принадлежностью региона сразу обернётся в нужную им сторону?

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Что начнётся, если власти разных стран начнут переименовывать чужие города внутри своих государств, чтобы насолить соседям? Бардак и хаос!

депутат Госдумы Амир Хамитов

По словам собеседника Лайфа, Киев сейчас напоминает ревнивого мужа, который пытается убедить себя и окружающих, что ушедшая от него жена вот-вот одумается и вернётся.

"Так и украинское руководство, вместо того чтобы работать в интересах своего народа и заниматься конкретными проблемами (прекратить террор против мирного населения, например), старается закрыть на всё глаза и рассказать, что всем от этого будет темно. Но открыть глаза всё-таки придётся", заключил депутат.

Киев захотел переименовать города в российском Крыму
Киев захотел переименовать города в российском Крыму

Ранее Лайф писал, что власти Украины захотели переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой "деколонизации". Так, Киев предлагает вернуть географическим названиям на полуострове "исторические наименования на крымско-татарском языке".

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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