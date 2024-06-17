Провал "мирного саммита" по урегулированию украинского конфликта стал результатом некомпетентных решений главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, считают жители Незалежной. К такому выводу пришёл корреспондент телеканала France 24 Гулливер Крегг.

По словам журналиста, встреча оказалась не всеобщей конференцией по поиску выхода из кризисной ситуации, а очередной сходкой союзников Киева, которые лишь повторили прежние тезисы о поддержке. При этом Украине и главному инициатору в лице Ермака не удалось привлечь к саммиту внимание Глобального Юга и десятков других государств, которые либо проигнорировали переговоры, либо отправили туда лишь своих послов.