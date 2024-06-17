Украинцы нашли виновного в провале "мирного саммита", и это не Зеленский
France 24: Украинцы считают Андрея Ермака виновным в провале саммита в Швейцарии
Андрей Ермак. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Провал "мирного саммита" по урегулированию украинского конфликта стал результатом некомпетентных решений главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, считают жители Незалежной. К такому выводу пришёл корреспондент телеканала France 24 Гулливер Крегг.
По словам журналиста, встреча оказалась не всеобщей конференцией по поиску выхода из кризисной ситуации, а очередной сходкой союзников Киева, которые лишь повторили прежние тезисы о поддержке. При этом Украине и главному инициатору в лице Ермака не удалось привлечь к саммиту внимание Глобального Юга и десятков других государств, которые либо проигнорировали переговоры, либо отправили туда лишь своих послов.
"Я думаю, что многие люди на Украине сейчас весьма критично относятся к Владимиру Зеленскому и особенно к руководителю его администрации Андрею Ермаку, который на самом деле и является тем человеком, который стоит за идеей этого саммита", — заявил Крегг в телеэфире.
Конференция по Украине обернулась провалом как минимум по двум причинам. Во-первых, организаторы не пригласили на встречу Россию, а по завершении саммита в один голос заявили о безуспешности попыток исключить Москву из обсуждений. Во-вторых, переговоры породили больше разногласий между участниками, которые вылились в отказ многих государств подписывать совместное заявление.