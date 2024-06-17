В ГД спустили на землю участников "саммита мира", напомнив, кому принадлежит Азовское море
Депутат Ивлев: Запад не вправе диктовать России условия доступа в Азовское море
Страны Запада, представители которых поставили подписи под итоговым коммюнике "саммита мира" в Швейцарии, не вправе диктовать России условия доступа в Азовское море. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
"Не им диктовать нам условия и выдвигать требования. Россия сама решит, кого допускать в своё внутреннее море", — цитирует парламентария РИА "Новости".
Ивлев напомнил, что Азовское море является внутренним морем Российской Федерации. По его словам, Западу стоит принять этот факт и не забывать о нём при политических обращениях к России в будущем.
Напомним, что так называемый саммит мира проходил в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня, а по его итогам было подписано коммюнике, одним из трёх пунктов которого стало требование о предоставлении Украине доступа к портам в Азовском море. Впрочем, содержание документа одобрили отнюдь не все делегаты участвовавших во встрече стран — к единому мнению участники саммита не пришли. Тот факт, что мероприятие получилось провальным, признают даже в Верховной раде.
Азовское море стало исключительно внутренним морем Российской Федерации после того, как в её состав в 2022 году вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. В 2023 году в Госдуму РФ был внесён законопроект о наделении его соответствующим официальным статусом. До этого момента водоём также считался внутренним морем Украины.
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