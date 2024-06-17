В ГД спустили на землю участников "саммита мира", напомнив, кому принадлежит Азовское море

Страны Запада, представители которых поставили подписи под итоговым коммюнике "саммита мира" в Швейцарии, не вправе диктовать России условия доступа в Азовское море. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

"Не им диктовать нам условия и выдвигать требования. Россия сама решит, кого допускать в своё внутреннее море", — цитирует парламентария РИА "Новости".

Ивлев напомнил, что Азовское море является внутренним морем Российской Федерации. По его словам, Западу стоит принять этот факт и не забывать о нём при политических обращениях к России в будущем.