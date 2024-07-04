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4 июля, 05:35

Застрявшее у берегов Стамбула судно с российским грузом сняли с мели спустя неделю

Береговая охрана Турции сняла с мели шедший из России сухогруз Lady Ayana

Вставший на мель сухогруз, шедший из России. Обложка © Turkiyegazetesi.com

Вставший на мель сухогруз, шедший из России. Обложка © Turkiyegazetesi.com

Прибывший из России 169-метровый сухогруз Lady Ayana спустя неделю сняли с мели у берегов стамбульского района Ешилкёй в Мраморном море. Об этом сказано в пресс-релизе Генерального управления Береговой охраны Турции.

"Севший на мель 28 июня сухогруз Lady Ayana отбуксирован в безопасное место", — уточнили в береговой охране. Перед взятием судна на буксир водолазы оценили нанесённый ему ущерб.

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Как уже писал Life.ru, 169-метровый сухогруз Lady Ayana сел на мель в Мраморном море 28 июня, когда шёл из России в Тунис. Судно ходит под флагом Барбадоса. Министерство транспорта Турции сразу же направило ему на помощь буксир и катер. Экипаж предложили эвакуировать.

Андрей Бражников
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