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21 февраля, 20:37

Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись на родину

Генпрокуратура сообщила о возвращении в Россию застрявших в Мозамбике моряков

Российские моряки Вениамин Кривицкий и Виктор Абусагитов, которые на протяжении девяти месяцев не могли покинуть брошенное владельцами судно в порту столицы Мозамбика Мапуту, вернулись на родину. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Застрявшие в Мозамбике моряки вернулись на родину. Видео © t.me / Генпрокуратура России

Сообщается, что моряки вернулись домой после вмешательства Генпрокуратуры РФ. Было установлено, что владельцы траулера компании отказывались оформлять морякам документы для въезда и выезда из Мозамбика, а их общегражданские заграничные паспорта были сданы в местную миграционную службу.

"Таким образом, члены экипажа оказались "заложниками" финансово-имущественного спора между двумя иностранными компаниями. Благодаря совместной работе представителей Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами удалось вернуть наших граждан на Родину", — уточнили в ведомстве.

Названа причина, из-за которой застрявшие в Мозамбике моряки не могут вернуться в Россию
Названа причина, из-за которой застрявшие в Мозамбике моряки не могут вернуться в Россию

Напомним, что двое россиян, литовец и два украинца на протяжении нескольких месяцев не могли выбраться с рыболовецкого судна, пришвартованного в порту Мозамбика. Помимо того, сообщалось, что им не позволяли готовить себе пищу на разведённом костре, а других возможностей это сделать не было.

Обложка ©

t.me / Генпрокуратура России

Оксана Попова
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