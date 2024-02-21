Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись на родину
Генпрокуратура сообщила о возвращении в Россию застрявших в Мозамбике моряков
Российские моряки Вениамин Кривицкий и Виктор Абусагитов, которые на протяжении девяти месяцев не могли покинуть брошенное владельцами судно в порту столицы Мозамбика Мапуту, вернулись на родину. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.
Застрявшие в Мозамбике моряки вернулись на родину. Видео © t.me / Генпрокуратура России
Сообщается, что моряки вернулись домой после вмешательства Генпрокуратуры РФ. Было установлено, что владельцы траулера компании отказывались оформлять морякам документы для въезда и выезда из Мозамбика, а их общегражданские заграничные паспорта были сданы в местную миграционную службу.
"Таким образом, члены экипажа оказались "заложниками" финансово-имущественного спора между двумя иностранными компаниями. Благодаря совместной работе представителей Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами удалось вернуть наших граждан на Родину", — уточнили в ведомстве.
t.me / Генпрокуратура России