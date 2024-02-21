Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись на родину

Российские моряки Вениамин Кривицкий и Виктор Абусагитов, которые на протяжении девяти месяцев не могли покинуть брошенное владельцами судно в порту столицы Мозамбика Мапуту, вернулись на родину. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Застрявшие в Мозамбике моряки вернулись на родину. Видео © t.me / Генпрокуратура России

Сообщается, что моряки вернулись домой после вмешательства Генпрокуратуры РФ. Было установлено, что владельцы траулера компании отказывались оформлять морякам документы для въезда и выезда из Мозамбика, а их общегражданские заграничные паспорта были сданы в местную миграционную службу.