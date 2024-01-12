Пятерых моряков, в числе которых россияне, 8 месяцев насильно держат на судне в Мозамбике
SHOT: Пятерых моряков восемь месяцев насильно удерживают на траулере в Мозамбике
Обращение моряков, которых восемь месяцев удерживают на техническом судне в Мозамбике. Обложка © t.me / SHOT
Двое россиян, литовец и два украинца уже восемь месяцев не могут выбраться с рыболовецкого судна, пришвартованного в порту Мозамбика, об этом сообщает SHOT.
Пятеро моряков восемь месяцев не могут выбраться с траулера в Мозамбике. Видео © t.me / SHOT
Стало известно, что Вениамин, Виктор, Игорь, Николай и Алгирдас прибыли в порт Мапуту на траулере "Волопас" восемь месяцев назад. В этот момент произошёл конфликт между нанимателем и заказчиком, у моряков отобрали паспорта и оставили их запертыми на промысловом судне. Чтобы выжить, им приходится пить техническую воду, есть один раз в день и разводить костёр прямо на палубе.
Мужчины обратились в посольства своих стран, но обратной связи пока не дождались.
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