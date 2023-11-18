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18 ноября, 11:51

Российских моряков-тихоокеанцев с оркестром встретили в индийском порту

Отряд боевых кораблей ТОФ совершил деловой визит в индийский порт Вишакхапатнам

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота России из большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и среднего морского танкера "Печенга" прибыл с деловым визитом в индийский порт Вишакхапатнам на востоке страны, сообщили в Минобороны РФ. Там они пробудут до 20 ноября.

Отряд боевых кораблей ТОФ совершил деловой визит в индийский порт Вишакхапатнам. Видео © Telegram / Минобороны России

"В главной базе восточного флота ВМС Индии прошла церемония торжественной встречи российских кораблей, для моряков-тихоокеанцев запланированы протокольные, культурные и спортивные мероприятия", — говорится в опубликованном сообщении.

Танкер с топливом сель на мель у берегов Сахалина

Танкер с топливом сель на мель у берегов Сахалина

А совсем недавно, 12 ноября, Минобороны РФ сообщило о заходе вышеназванных судов, а также большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" в порт бангладешского Читтагонга. Подчёркивается, что моряки пришли с дружеским визитом, что свидетельствует о высоком уровне отношений между двумя государствами.

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Telegram / Минобороны России

Матвей Константинов
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