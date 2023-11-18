Российских моряков-тихоокеанцев с оркестром встретили в индийском порту

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота России из большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и среднего морского танкера "Печенга" прибыл с деловым визитом в индийский порт Вишакхапатнам на востоке страны, сообщили в Минобороны РФ. Там они пробудут до 20 ноября.

Отряд боевых кораблей ТОФ совершил деловой визит в индийский порт Вишакхапатнам. Видео © Telegram / Минобороны России

"В главной базе восточного флота ВМС Индии прошла церемония торжественной встречи российских кораблей, для моряков-тихоокеанцев запланированы протокольные, культурные и спортивные мероприятия", — говорится в опубликованном сообщении.