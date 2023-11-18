Российских моряков-тихоокеанцев с оркестром встретили в индийском порту
Отряд боевых кораблей ТОФ совершил деловой визит в индийский порт Вишакхапатнам
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота России из большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и среднего морского танкера "Печенга" прибыл с деловым визитом в индийский порт Вишакхапатнам на востоке страны, сообщили в Минобороны РФ. Там они пробудут до 20 ноября.
Отряд боевых кораблей ТОФ совершил деловой визит в индийский порт Вишакхапатнам. Видео © Telegram / Минобороны России
"В главной базе восточного флота ВМС Индии прошла церемония торжественной встречи российских кораблей, для моряков-тихоокеанцев запланированы протокольные, культурные и спортивные мероприятия", — говорится в опубликованном сообщении.
А совсем недавно, 12 ноября, Минобороны РФ сообщило о заходе вышеназванных судов, а также большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" в порт бангладешского Читтагонга. Подчёркивается, что моряки пришли с дружеским визитом, что свидетельствует о высоком уровне отношений между двумя государствами.
Telegram / Минобороны России