Корабли ТОФ впервые за полвека зашли в порт Читтагонг в Бангладеш

Отряд российских кораблей зашёл в бангладешский порт Читтагонг. Суда пришвартовались в главной морской гавани южноазиатской страны. В последний раз такое происходило 50 лет назад в ходе проведения специальной операции по расчистке и разминированию порта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идёт о танкере "Печенга" и двух больших противолодочных кораблях российского Тихоокеанского флота, которые названы в честь адмиралов Владимира Трибуца и Юрия Пантелеева. По словам консула РФ в Читтагонге Ашика Имрана, моряки пришли с дружеским визитом, что свидетельствует о высоком уровне отношений между двумя государствами.