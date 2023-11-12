Корабли ТОФ впервые за полвека зашли в порт Читтагонг в Бангладеш
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Пантелеев". Обложка © ТАСС / Пахомов Евгений
Отряд российских кораблей зашёл в бангладешский порт Читтагонг. Суда пришвартовались в главной морской гавани южноазиатской страны. В последний раз такое происходило 50 лет назад в ходе проведения специальной операции по расчистке и разминированию порта, сообщает ТАСС.
По данным агентства, речь идёт о танкере "Печенга" и двух больших противолодочных кораблях российского Тихоокеанского флота, которые названы в честь адмиралов Владимира Трибуца и Юрия Пантелеева. По словам консула РФ в Читтагонге Ашика Имрана, моряки пришли с дружеским визитом, что свидетельствует о высоком уровне отношений между двумя государствами.
В начале этого года Лайф рассказывал о запрете, который вынес Бангладеш в отношении российских судов на фоне введённых против Москвы западных санкций. В январе МИД страны передал список из 69 кораблей РФ, которым запрещён заход в национальные морские порты, однако это не стало причиной прекращения импорта товаров. После этого посол Бангладеш был вызван в Министерство иностранных дел. В дипведомстве отметили, что подобное решение не характерно для традиционно дружественных двусторонних отношений.