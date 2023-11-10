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10 ноября, 00:52

Танкер с топливом сель на мель у берегов Сахалина

ГУ МЧС: Приморский танкер "Виктория" сел на мель у берегов Сахалина

<p>Танкер "Виктория" сел на мель у берегов Сахалина. Обложка © <a href="https://astv.ru/news/criminal/2023-11-10-tanker-viktoriya-sel-na-mel-u-beregov-sahalina" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ASTV</a></p>

Танкер "Виктория" сел на мель у берегов Сахалина. Обложка © ASTV

Танкер "Виктория" сел на мель у берегов Сахалина. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"В 09:35 (01:35 мск) 10.11.2023 в ОДС ЦУКС МЧС России по Сахалинской области от капитана – координатора Южно-Сахалинского морского спасательного подцентра поступила информация о том, что на мель село судно "Виктория", — говорится в сообщении.

По словам капитана судна, поступления воды и повреждений нет. На борту "Виктории" находится десять человек, в медицинской помощи они не нуждаются. Также уточняется, что экипаж имеет запас воды и еды. Судно, приписанное к порту Владивостока, перевозит 700 тонн топлива.

В МЧС добавили, что на помощь "Виктории" направлено спасательное буксирное судно (СБС) "Отто Шмидт". Прибытие на место ожидается примерно в 17:00 (09:00 мск).

ASTV уточняет, что инцидент произошёл в районе маяка Лопатина в Невельском районе.

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Никита Никонов
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