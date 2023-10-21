В Якутии сел на мель паром с 50 пассажирами

В Якутии на реке Лене село на мель судно с 50 пассажирами. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в результате инцидента никто не пострадал.

Как рассказали в ведомстве, "Паром-4" перевозил пассажиров и автомобили по маршруту Нижний Бестях — Якутск. На борту судна в общей сложности 53 человека — 50 пассажиров и три члена экипажа. В настоящее время судно снимают с мели с помощью буксира. Обстоятельства случившегося выясняются.

"Якутская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания, при наличии оснований примет меры реагирования", — говорится в сообщении надзорного органа.