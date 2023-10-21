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21 октября, 10:17

В Якутии сел на мель паром с 50 пассажирами

Направлявшееся в Якутск судно с 50 пассажирами село на мель на реке Лене

<p>В Якутии сел на мель паром с 50 пассажирами. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vstproc/1295" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Восточно-Сибирская транспортная прокуратура</a></p>

В Якутии сел на мель паром с 50 пассажирами. Обложка © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В Якутии на реке Лене село на мель судно с 50 пассажирами. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в результате инцидента никто не пострадал.

Как рассказали в ведомстве, "Паром-4" перевозил пассажиров и автомобили по маршруту Нижний Бестях — Якутск. На борту судна в общей сложности 53 человека — 50 пассажиров и три члена экипажа. В настоящее время судно снимают с мели с помощью буксира. Обстоятельства случившегося выясняются.

"Якутская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания, при наличии оснований примет меры реагирования", — говорится в сообщении надзорного органа.

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Наталья Исакова
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  • Саха (Якутия), Республика

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