В Якутии сел на мель паром с 50 пассажирами
Направлявшееся в Якутск судно с 50 пассажирами село на мель на реке Лене
В Якутии сел на мель паром с 50 пассажирами. Обложка © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
В Якутии на реке Лене село на мель судно с 50 пассажирами. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в результате инцидента никто не пострадал.
Как рассказали в ведомстве, "Паром-4" перевозил пассажиров и автомобили по маршруту Нижний Бестях — Якутск. На борту судна в общей сложности 53 человека — 50 пассажиров и три члена экипажа. В настоящее время судно снимают с мели с помощью буксира. Обстоятельства случившегося выясняются.
"Якутская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания, при наличии оснований примет меры реагирования", — говорится в сообщении надзорного органа.
Ранее Лайф рассказывал о том, что на Волге в Саратове произошло столкновение катера и резиновой лодки. В результате происшествия погиб мужчина.