В Вологде пьяный мужчина угнал теплоход, который вскоре сел на мель

В Вологде пьяный житель Мурманской области угнал пассажирский теплоход, который вскоре сел на мель. Чтобы попасть на берег, мужчине пришлось прыгнуть с судна в воду и добираться вплавь. Об этом сообщает SHOT.

В Вологде мужчина угнал пассажирский теплоход, который вскоре сел на мель. Видео © Telegram / SHOT

Уточняется, что 34-летний Антон приехал в Вологду из посёлка городского типа Мурмаши. Он всю ночь пил алкогольные напитки, а утром забрался в теплоход "Персей" у причала на реке Вологде.

Мужчина отшвартовал судно и попытался завести двигатель, но у него ничего не вышло. Тогда он решил плыть по течению, однако через сто метров теплоход сел на мель. За угонщиком приехали сотрудники полиции. С корабля на берег Антон добирался вплавь. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об угоне водного транспорта и отпустили его под обязательство о явке.