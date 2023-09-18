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17 сентября, 22:59

Воронежский бомж не наскрёб на проезд и угнал вишнёвую девятку

МВД: В Воронежской области бомж угнал машину, чтобы доехать до автостанции

В посёлке Краснолесный Воронежской области бомж угнал девятку вишнёвого цвета и поехал на автостанцию. О произошедшем рассказали в пресс-службе местного ГУ МВД РФ.

Момент, когда предприимчивый 65-летний бомж нашёл способ сэкономить деньги и добраться до места назначения, угнав чужое авто. Видео © t.me / Полиция Воронежской области

О пропаже ВАЗ-2109 сообщил его 28-летний владелец. По его словам, он припарковал машину у ж/д станции и отлучился. Вернувшись, обнаружил пропажу.

Правоохранители по камерам вычислили, кто именно угнал машину. Им оказался 65-летний мужчина без определённого места жительства. Задержать его удалось в квартире у родственников, а машину нашли на территории Верхнехавского района.

Горе-угонщик признал свою вину. По его словам, ему попросту не хватало денег на проезд, а тут на глаза попалась машина с ключами в замке зажигания. В этот момент он понял, что может и сэкономить, и добраться до автостанции.

Автомобиль изъят и вскоре будет возвращён владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье о "неправомерном завладении автомобилем и иным транспортным средством без цели хищения". За это угонщику светит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Обложка ©

t.me / Полиция Воронежской области

Анатолий Симоненко
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