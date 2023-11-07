В тайге только и говорят, что о море?!: Рысь пробралась на корабль на Камчатке, но люди сорвали её плавание
На Камчатке выловили и отпустили на волю рысь, пролезшую на промышленное судно
Пробравшаяся на газоперегрузочное судно "Коряк-1" рысь. Обложка © VK / Алексей Кумарьков
На Камчатке отловили и отправили на волю рысь, которая пробралась на газоперегрузочный корабль, стоявший на якоре в водах одной из местных бухт. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал руководитель краевого Министерства природных ресурсов Алексей Кумарьков.
Рысь гуляет по палубе газоперегрузочного корабля / Рысь готовят к транспортировке после введения в наркоз. Видео © VK / Алексей Кумарьков
"Благополучно проведена операция по отлову рыси на газоперегрузочном терминале "Коряк-1", стоящем на якоре в бухте Бечевинская. Министерством природных ресурсов края были организованы отлов и благополучная транспортировка рыси в естественную среду обитания", — сообщил он.
Для транспортировки хищника ввели в наркоз. Загадкой остаётся то, как рысь смогла попасть на огромный корабль, который стоял посреди бухты.
А в конце октября стала известна трогательная история о том, как в Зилаирском районе Башкирии местный житель выходил медведя, который попал под колёса. Как только косолапый поправился, мужчина выпустил его обратно на волю.