В тайге только и говорят, что о море?!: Рысь пробралась на корабль на Камчатке, но люди сорвали её плавание

На Камчатке отловили и отправили на волю рысь, которая пробралась на газоперегрузочный корабль, стоявший на якоре в водах одной из местных бухт. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал руководитель краевого Министерства природных ресурсов Алексей Кумарьков.

Рысь гуляет по палубе газоперегрузочного корабля / Рысь готовят к транспортировке после введения в наркоз. Видео © VK / Алексей Кумарьков

"Благополучно проведена операция по отлову рыси на газоперегрузочном терминале "Коряк-1", стоящем на якоре в бухте Бечевинская. Министерством природных ресурсов края были организованы отлов и благополучная транспортировка рыси в естественную среду обитания", — сообщил он.

Для транспортировки хищника ввели в наркоз. Загадкой остаётся то, как рысь смогла попасть на огромный корабль, который стоял посреди бухты.