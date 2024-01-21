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21 января, 11:22

Названа причина, из-за которой застрявшие в Мозамбике моряки не могут вернуться в Россию

Посольство РФ: Моряки не могут покинуть судно в Мозамбике из-за отсутствия виз

Экипаж рыболовецкого траулера Volopas, застрявшего в Мозамбике. Обложка © Telegram / SHOT

Экипаж рыболовецкого траулера Volopas, застрявшего в Мозамбике. Обложка © Telegram / SHOT

Отсутствие въездных виз — главная причина, из-за которой российские моряки около девяти месяцев не могут покинуть рыболовецкое судно в порту столицы африканского Мозамбика. Об этом сообщила пресс-атташе Посольства России в Мапуту Полина Жукова.

"Соответственно, они не могут с судна попасть в аэропорт и вылететь оттуда на родину. Хорошо, что у них появилась возможность выхода в город для покупки продуктов, питьевой воды. Морякам продолжает выплачиваться зарплата", — приводит ТАСС её слова.

В настоящее время российские дипломаты активно работают с заинтересованными ведомствами, чтобы наконец-то разрешить эту проблему и вернуть моряков домой, добавила представитель дипмиссии.

Как ранее сообщал Лайф, в Мозамбике два россиянина, два украинца и литовец почти год живут в порту из-за конфликта между нанимателем рыболовецкого судна Volopas и заказчиком. Они питаются лишь раз в день, поскольку на траулере нет топлива и электричества. Существовать бедолагам ранее помогали неравнодушные моряки с соседних судов, потому что сделать даже один шаг на территорию порта им было запрещено.

Стало известно, почему российских моряков удерживают в порту Мапуту
Стало известно, почему российских моряков удерживают в порту Мапуту
Наталья Исакова
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