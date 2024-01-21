Названа причина, из-за которой застрявшие в Мозамбике моряки не могут вернуться в Россию

Отсутствие въездных виз — главная причина, из-за которой российские моряки около девяти месяцев не могут покинуть рыболовецкое судно в порту столицы африканского Мозамбика. Об этом сообщила пресс-атташе Посольства России в Мапуту Полина Жукова.

"Соответственно, они не могут с судна попасть в аэропорт и вылететь оттуда на родину. Хорошо, что у них появилась возможность выхода в город для покупки продуктов, питьевой воды. Морякам продолжает выплачиваться зарплата", — приводит ТАСС её слова.