Стало известно, почему российских моряков удерживают в порту Мапуту

Удерживаемые уже на протяжении восьми месяцев в мозамбикском порту Мапуту российские моряки стали заложниками финансово-имущественного спора. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей МИД РФ, Москва предпринимает всё необходимое для их вызволения.

Представители внешнеполитического ведомства подтвердили, что на борту находящегося в этой африканской стране судна из пяти человек экипажа — двое россиян. Один из них, который также является капитаном корабля, обратился в Посольство РФ, после чего дипломаты незамедлительно приступили к работе по их вызволению совместно с местными властями.

Несмотря на комплекс предпринятых мер, среди которых направленные в МИД Мозамбика соответствующие ноты и установка контактов с представителями МВД, Национальной миграционной службы, администрации порта города Мапуту, их оказалось недостаточно. На данный момент вопрос о репатриации россиян решить не удалось.

"Фактически они оказались заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом", — пояснили в МИД.