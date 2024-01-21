Стало известно, почему российских моряков удерживают в порту Мапуту
МИД: Моряков из России удерживают в Мапуту из-за финансово-имущественного спора
Удерживаемые уже на протяжении восьми месяцев в мозамбикском порту Мапуту российские моряки стали заложниками финансово-имущественного спора. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей МИД РФ, Москва предпринимает всё необходимое для их вызволения.
Представители внешнеполитического ведомства подтвердили, что на борту находящегося в этой африканской стране судна из пяти человек экипажа — двое россиян. Один из них, который также является капитаном корабля, обратился в Посольство РФ, после чего дипломаты незамедлительно приступили к работе по их вызволению совместно с местными властями.
Несмотря на комплекс предпринятых мер, среди которых направленные в МИД Мозамбика соответствующие ноты и установка контактов с представителями МВД, Национальной миграционной службы, администрации порта города Мапуту, их оказалось недостаточно. На данный момент вопрос о репатриации россиян решить не удалось.
"Фактически они оказались заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом", — пояснили в МИД.
Помимо этого, собеседники информагентства рассказали о том, как выживают наши соотечественники в африканском порту. По словам представителей внешнеполитического ведомства, россияне получают зарплату и могут сходить на берег, жалоб на здоровье у них нет. В то же время благодаря усилиям дипломатов на судне пополнили запас технической воды, на борт доставили газовую плиту.
Напомним, что двое россиян, литовец и два украинца уже восемь месяцев не могут выбраться с рыболовецкого судна, пришвартованного в порту Мозамбика. Помимо этого, сообщалось, что им не позволяют готовить себе пищу на разведённом костре, а других возможностей это сделать нет, ведь на судне отсутствуют свет и топливо.
t.me / SHOT