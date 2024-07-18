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18 июля, 09:18

В Кремле рассказали об ответе на новую стратегию морской безопасности Украины

Песков: Россия примет меры из-за новой стратегии морской безопасности Украины

Новая стратегия морской безопасности Украины, которая подразумевает постоянное присутствие кораблей НАТО в акватории Чёрного моря, может создавать дополнительную угрозу для России. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, концентрированное присутствие натовских кораблей — мы принимаем во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами альянса, — конечно, это представляет собой дополнительную угрозу для РФ. <...> Конечно, Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что режим пребывания кораблей, которые не относятся к черноморским странам, регулируется Конвенцией Монтрё. За исполнением положений этого документа следит Турция, которая выполняет свои функции в этом вопросе достаточно чётко, добавил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, накануне вечером Зеленский сообщил, что подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по новой стратегии морской безопасности Незалежной. Основными её задачами названы построение Украиной военно-морских сил и обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Чёрном море.

А ранее Life.ru сообщал, что на территории Украины могут появиться регулярные войска НАТО. Всё из-за желания альянса нанести поражение России.

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Обложка ©

Unsplash / Anastasia Kochemasova

Александр Юнашев
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