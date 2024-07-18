"Катастрофический сценарий": Войска НАТО могут появиться на территории Украины, пишут СМИ
The Guardian: На Украине могут разместить регулярные войска НАТО
На территории Украины могут появиться регулярные войска НАТО. Издание The Guardian предрекает Киеву афганский сценарий.
"Даже несмотря на то, что эта ужасная ситуация зашла в тупик, оборонные магнаты Запада слетаются на неё, словно мотыльки на огонь. Орудующие на Украине силы спецназа НАТО могут превратиться в регулярные, по аналогии с катастрофическим афганским сценарием", — говорится в публикации.
Британские политики требуют от Киева полной победы над Россией, хотя чётко понимают, что это невозможно. Владимир Зеленский же этим идеям очень рад, отмечает издание. Конфликт настолько затянулся, так как НАТО решило вливать средства в военные желания киевского режима.
Ранее Life.ru рассказывал, что президент Франции Эмманюэль Макрон несколько раз говорил, что западные страны допускают возможность отправки своих войск на Украину. Однако ряд союзников Парижа, в том числе Швеция, Германия и Великобритания, не согласны с данными идеями.
Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio