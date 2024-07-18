"Катастрофический сценарий": Войска НАТО могут появиться на территории Украины, пишут СМИ

"Даже несмотря на то, что эта ужасная ситуация зашла в тупик, оборонные магнаты Запада слетаются на неё, словно мотыльки на огонь. Орудующие на Украине силы спецназа НАТО могут превратиться в регулярные, по аналогии с катастрофическим афганским сценарием", — говорится в публикации.