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13 августа, 15:28

Стало известно, чем займётся Морская коллегия, которую создал Путин

Морская коллегия будет отвечать за анализ состояния судостроительной отрасли РФ

Морская коллегия России будет отвечать за анализ состояния судостроительной отрасли и выработке мер по её развитию. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, который опубликован на портале правовых актов.

"Морская коллегия осуществляет следующие функции: <...> анализ состояния и перспектив развития судостроительной промышленности РФ и выработка мер, направленных на её развитие", — указано в документе.

Речь идёт, в том числе о создании новые, реконструкции и перевооружении существующих судостроительных мощностей.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ. Её председателем глава государства назначил своего помощника Николая Патрушева.

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ТАСС / Максим Коротченко

Наталья Демьянова
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