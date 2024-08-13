Стало известно, чем займётся Морская коллегия, которую создал Путин
Морская коллегия будет отвечать за анализ состояния судостроительной отрасли РФ
Морская коллегия России будет отвечать за анализ состояния судостроительной отрасли и выработке мер по её развитию. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, который опубликован на портале правовых актов.
"Морская коллегия осуществляет следующие функции: <...> анализ состояния и перспектив развития судостроительной промышленности РФ и выработка мер, направленных на её развитие", — указано в документе.
Речь идёт, в том числе о создании новые, реконструкции и перевооружении существующих судостроительных мощностей.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ. Её председателем глава государства назначил своего помощника Николая Патрушева.
ТАСС / Максим Коротченко