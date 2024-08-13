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12 августа, 23:26

"Сомнений в этом нет": ВМФ РФ в этом году получит две атомных подлодки

Главком Моисеев: До конца года ВМФ получит АПЛ "Князь Пожарский" и "Архангельск"

До конца текущего года Военно-морской флот РФ получит две атомные подводные лодки (АПЛ). Как рассказал корреспондентам ТАСС на полях Международного военно-технического форума "Армия-2024" главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, речь идёт об атомном ракетном подводном крейсере стратегического назначения "Князь Пожарский" и многоцелевой АПЛ "Архангельск".

"Передача ВМФ АРПКСН "Князь Пожарский" и АПЛ "Архангельск" состоится до завершения 2024 года. Сомнений в этом нет", — заявил офицер.

Стоит отметить, что недавно гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко в беседе с ТАСС сообщил, что подлодка "Архангельск" проходит заводские ходовые испытания. По его словам, они идут с опережением графика.

Атомный ракетоносец "Князь Пожарский" передадут ВМФ РФ в этом году
Атомный ракетоносец "Князь Пожарский" передадут ВМФ РФ в этом году

Напомним, что 26 июня президент РФ Владимир Путин провёл совещание, посвящённое развитию отечественного кораблестроения. В рамках данного мероприятия глава государства заявил, что в 2024 году Военно-морской флот России получит более 40 новых кораблей и судов.

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Алексей Соловьёв
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