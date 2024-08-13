"Сомнений в этом нет": ВМФ РФ в этом году получит две атомных подлодки

До конца текущего года Военно-морской флот РФ получит две атомные подводные лодки (АПЛ). Как рассказал корреспондентам ТАСС на полях Международного военно-технического форума "Армия-2024" главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, речь идёт об атомном ракетном подводном крейсере стратегического назначения "Князь Пожарский" и многоцелевой АПЛ "Архангельск".

"Передача ВМФ АРПКСН "Князь Пожарский" и АПЛ "Архангельск" состоится до завершения 2024 года. Сомнений в этом нет", — заявил офицер.

Стоит отметить, что недавно гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко в беседе с ТАСС сообщил, что подлодка "Архангельск" проходит заводские ходовые испытания. По его словам, они идут с опережением графика.