Захарова заявила о контактах с МАГАТЭ для предотвращения ядерной катастрофы по вине ВСУ
Захарова: Россия постоянно передаёт МАГАТЭ документы о ситуации вокруг АЭС
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД РФ
Россия постоянно держит в курсе представителей МАГАТЭ о ситуации на ядерных объектах в нашей стране из-за систематических попыток ВСУ атаковать их. Об этом рассказала в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы снабжаем [МАГАТЭ] на регулярной основе всеми необходимыми документами, которые проясняют малейшие нюансы, происходящие вокруг российских атомных электростанций, ядерных объектов. Это делается в первую очередь на данном этапе для предотвращения катастрофического развития событий, связанных с террористической деятельностью киевского режима с ядерным компонентом», — пояснила она.
Напомним, 23 августа ВСУ попытались дроном атаковать Курскую АЭС в Курчатове. Беспилотник нейтрализовали силами РЭБ. Сама станция не пострадала и работает в штатном режиме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку актом ядерного терроризма. 27 августа на АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси, чтобы оценить риски ядерной безопасности. Было подтверждено, что объект действительно подвергся нападению с воздуха, но Гросси не стал уточнять, кем именно организована атака. Сейчас представители МАГАТЭ намерены отправиться в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.