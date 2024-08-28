Захарова заявила о контактах с МАГАТЭ для предотвращения ядерной катастрофы по вине ВСУ

Россия постоянно держит в курсе представителей МАГАТЭ о ситуации на ядерных объектах в нашей стране из-за систематических попыток ВСУ атаковать их. Об этом рассказала в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы снабжаем [МАГАТЭ] на регулярной основе всеми необходимыми документами, которые проясняют малейшие нюансы, происходящие вокруг российских атомных электростанций, ядерных объектов. Это делается в первую очередь на данном этапе для предотвращения катастрофического развития событий, связанных с террористической деятельностью киевского режима с ядерным компонентом», — пояснила она.