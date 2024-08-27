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27 августа, 20:01

Чёткий сигнал: В Вене расшифровали послание Владимиру Зеленскому от Рафаэля Гросси

Постпред Ульянов: Призыв не атаковать АЭС гендир МАГАТЭ Гросси адресовал Киеву

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси де-факто обратился к киевскому режиму, когда заявил о недопустимости атак на АЭС после посещения станции в Курчатове. Соответствующий вывод сделал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«На пресс-конференции в ходе сегодняшнего визита на Курскую АЭС генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал: «Не атакуйте атомные электростанции». Это чёткий сигнал, адресованный, прежде всего, украинской стороне», — заявил российский дипломат в соцсетях.

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Life.ru напоминает, что специалисты МАГАТЭ во главе с Гросси посетили Курскую АЭС 27 августа. По завершении осмотра станции гендир агентства заявил об опасности ядерного инцидента. Следом миссия отправится в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

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Telegram / Курская АЭС

Илья Пушкарев
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