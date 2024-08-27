Чёткий сигнал: В Вене расшифровали послание Владимиру Зеленскому от Рафаэля Гросси

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси де-факто обратился к киевскому режиму, когда заявил о недопустимости атак на АЭС после посещения станции в Курчатове. Соответствующий вывод сделал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.