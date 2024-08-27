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Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Курчатов и приступил к осмотру Курской АЭС

27 августа, 07:48
Рафаэль Гросси. Обложка © ТАСС / АР

Рафаэль Гросси. Обложка © ТАСС / АР

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси уже приехал в Курчатов, чтобы оценить ситуацию с Курской АЭС, подвергающейся украинским обстрелам.

Гросси возглавил миссию МАГАТЭ на станцию и сейчас уже приступил к её осмотру. Он уже выражал озабоченность, что боевые действия разворачиваются слишком близко к объекту. По его словам, атаки на АЭС не допустимы.

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Напомним, 23 августа ВСУ попытались дроном атаковать Курскую АЭС в Курчатове. Беспилотник нейтрализовали силами РЭБ. Сама станция не пострадала и работает в штатном режиме. Радиационный фон на территории в норме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку актом ядерного терроризма и призвала Запад дать соответствующую реакцию на действия Украины. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал лично посетить Курскую АЭС во главе миссии, а саму ситуацию с обстрелами он назвал очень серьёзной.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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