Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Курчатов и приступил к осмотру Курской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси уже приехал в Курчатов, чтобы оценить ситуацию с Курской АЭС, подвергающейся украинским обстрелам.

Гросси возглавил миссию МАГАТЭ на станцию и сейчас уже приступил к её осмотру. Он уже выражал озабоченность, что боевые действия разворачиваются слишком близко к объекту. По его словам, атаки на АЭС не допустимы.