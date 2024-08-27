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Регион
27 августа, 12:53

Глава МАГАТЭ Гросси заявил об опасности ядерного инцидента в Курской области

Опасность ядерного инцидента обострилась в Курской области на Атомной электростанции (АЭС). Об этом во время осмотра объекта заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента», — сказал Гросси журналистам.

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Напомним, что глава МАГАТЭ специально прибыл в город Курчатов Курской области, чтобы проверить работоспособность станции. Ранее Гросси говорил, что переживает за АЭС, так как слишком близко к объекту разворачиваются различные боевые действия ВСУ.

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Telegram / Курская АЭС

Наталья Афонина
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