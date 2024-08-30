Призыв главы Евродипломатии Жозепа Борреля снять все ограничения на применение ВСУ западного оружия по России безответственен и чудовищен по своим последствиям, заявил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. По его словам, еврочиновник «выжил из ума».

«Боррель <...> перед уходом в отставку осенью этого года решил плеснуть бензина на горячие головы нелегитимного киевского режима, по принципу «после меня хоть потоп», — сказал собеседник РИА «Новости».

Скандальное заявление было сделано в 75-летнюю годовщину испытания первой советской атомной бомбы, и, заметил парламентарий, даже среди европейских лидеров нашлись те, кто решил не играть с огнём по предложению дипломата. Видимо, считает Ивлев, в них взыграло чувство здравого рассудка или, что более вероятно, страх возмездия русского оружия.