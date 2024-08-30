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Регион
30 августа, 08:33

«Выжил из ума»: В ГД шокированы призывом Борреля разрешить ВСУ бить западным оружием куда угодно

Депутат Ивлев: Призыв Борреля снять ограничение на удары по РФ безответственен

Жозеп Боррель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Жозеп Боррель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Призыв главы Евродипломатии Жозепа Борреля снять все ограничения на применение ВСУ западного оружия по России безответственен и чудовищен по своим последствиям, заявил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. По его словам, еврочиновник «выжил из ума».

«Боррель <...> перед уходом в отставку осенью этого года решил плеснуть бензина на горячие головы нелегитимного киевского режима, по принципу «после меня хоть потоп», — сказал собеседник РИА «Новости».

Скандальное заявление было сделано в 75-летнюю годовщину испытания первой советской атомной бомбы, и, заметил парламентарий, даже среди европейских лидеров нашлись те, кто решил не играть с огнём по предложению дипломата. Видимо, считает Ивлев, в них взыграло чувство здравого рассудка или, что более вероятно, страх возмездия русского оружия.

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Напомним, Жозеп Боррель призвал страны — члены Евросоюза полностью отменить ограничения на применение ВСУ поставленного оружия по территории России. По его словам, системы, переданные украинской армии, «должны использоваться полностью».

Матвей Константинов
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