На пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД стран — членов ЕС глава евродипломатии Жозеп Боррель не смог выговорить слово Курск. Одобряя украинское вторжение, он несколько раз назвал город «Курксом». Также дипломат указал, что многие страны сообщества выразили поддержку операции ВСУ в российском регионе.

«Мы получили много информации, как выглядит ситуация на поле боя и как атака на Куркс меняет всю картину, в том числе на линии фронта в Донбассе», — сказал дипломат.

Также Боррель отметил, что российские войска наращивают темпы наступления в Донбассе, несмотря на то, что логистика доставки боеприпасов усложнилась.