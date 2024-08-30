Боррель исковеркал слово Курск, когда одобрительно говорил о вторжении ВСУ
Жозеп Боррель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
На пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД стран — членов ЕС глава евродипломатии Жозеп Боррель не смог выговорить слово Курск. Одобряя украинское вторжение, он несколько раз назвал город «Курксом». Также дипломат указал, что многие страны сообщества выразили поддержку операции ВСУ в российском регионе.
«Мы получили много информации, как выглядит ситуация на поле боя и как атака на Куркс меняет всю картину, в том числе на линии фронта в Донбассе», — сказал дипломат.
Также Боррель отметил, что российские войска наращивают темпы наступления в Донбассе, несмотря на то, что логистика доставки боеприпасов усложнилась.
Ранее Боррель заявил, что страны — члены Евросоюза должны полностью отменить ограничения на применение ВСУ поставленного оружия по территории России. Политика не устраивает ограниченное использование западного оружия против РФ.