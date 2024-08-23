Боррель публично признал, что Евросоюз является «частью конфликта» на Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель впервые публично признал, что Евросоюз (ЕС) является частью украинского конфликта. По его словам, происходящие на территории Незалежной события определят геополитическое будущее Европы.

«Мы — часть конфликта, и то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность», — сказал Боррель, выступая на на международной конференции в Испании.

Также он выразил обеспокоенность из-за сокращения поддержки Киева со стороны Германии. По мнению главы евродипломатии, ФРГ являлась ведущей европейской страной в плане помощи ВСУ.